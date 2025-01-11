На Полтавщині під час пожежі загинув чоловік

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10 січня близько 10.00 у селі Плехів Оржицької територіальної громади сталася пожежа у приватному будинку, повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Після ліквідації вогню на місці події слідчі знайшли тіло 79-річного господаря будинку. Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Причини пожежі та обставини трагедії з’ясовують слідчі в рамках розпочатого розслідування.

З оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області відомо, що 10 січня у пожежі загинув також житель Полтави, а в селі Максимівка Миргородського району — людина отримала травми.