У Кременчуці патрульні за добу зупинили чотирьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 148

Усіх порушників відсторонили від керування, а матеріали скерують до суду

Протягом 10 січня патрульні Кременчука зупинили чотирьох водіїв, які перебували за кермом у стані сп’яніння. За інформацією пресслужби патрульної поліції, нетверезі поїздки були вчасно припинені, що дозволило уникнути потенційних ДТП.

Всіх порушників відсторонили від керування транспортними засобами. На них склали адміністративні матеріали, які будуть передані до суду.

Відповідальність за керування у стані сп’яніння: