У Кременчуці патрульні за добу зупинили чотирьох нетверезих водіїв

Протягом 10 січня патрульні Кременчука зупинили чотирьох водіїв, які перебували за кермом у стані сп’яніння. За інформацією пресслужби патрульної поліції, нетверезі поїздки були вчасно припинені, що дозволило уникнути потенційних ДТП.
Всіх порушників відсторонили від керування транспортними засобами. На них склали адміністративні матеріали, які будуть передані до суду.
Відповідальність за керування у стані сп’яніння:
Нагадаємо, що торік п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.
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