Кохання, шлюби й таємниці минулого: що кременчужанам почитати на вихідних

Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш…»

Головна героїня Лілі, прототипом, якої частково постає сама письменниця, втрачає тата й поринає в спогади про непросте дитинство. Будинок її батьків, шанованих і пристойних громадян, ніколи не був затишним сімейним гніздечком, адже Лілі з мамою жили в постійному напруженні через агресивний характер батька.

Нарешті дівчина готова ступити на власний шлях і збудувати свою родину. Однак їй не вдасться знайти спокій, поки вона не здолає всіх тіней минулого й не наважиться розірвати коло, сплетене з правди, страху, прощення, нерішучості й любові.