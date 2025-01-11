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Кохання, шлюби й таємниці минулого: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 99

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ірена Карпа «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете»

Якщо ви втомилися від невдалих стосунків, самотності чи просто нав’язливих нагадувань родичів про заміжжя, ця книжка вдихне у вас трошки оптимізму та любові до себе. Крім того, ви ще й від душі посмієтеся. Авторка поділиться своїм багатошлюбним досвідом, який точно стане в пригоді усім, хто прагне краще зрозуміти себе та відшукати свого ідеального партнера.

Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш…»

Головна героїня Лілі, прототипом, якої частково постає сама письменниця, втрачає тата й поринає в спогади про непросте дитинство. Будинок її батьків, шанованих і пристойних громадян, ніколи не був затишним сімейним гніздечком, адже Лілі з мамою жили в постійному напруженні через агресивний характер батька.

Нарешті дівчина готова ступити на власний шлях і збудувати свою родину. Однак їй не вдасться знайти спокій, поки вона не здолає всіх тіней минулого й не наважиться розірвати коло, сплетене з правди, страху, прощення, нерішучості й любові.

  

 

 

Дарина Гнатко «Серебрянські. Обвуглені долі»

Кременчук. ХІХ століття. Шляхетне товариство міста обговорює доньку полковника Наталю Василівну Приймаченко. Дівчина рано втратила матір, тож її виховувала тітка, котра зробила все, щоб племінниця мала шанс на щасливе життя й перспективний шлюб.
Та доля Наталі змінюється, коли до міста приїжджає родина Миколи Олександровича Серебрянського. Попри те, що Серебрянський має дружину та дітей, дівчина безнадійно закохується в нього.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ranok.ictv.ua
Теги: книги бібліотека
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