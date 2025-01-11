У Полтаві жінка отруїлась чадним газом

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 7

10 січня у будинку на провулку Віри Роїк у Полтаві знайшли тіло 84-річної жінки. Попередньо, вона загинула через отруєння чадним газом, викликане задимленням електропроводки. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Близько 10.00 до поліції Полтави звернувся місцевий житель із повідомленням про виявлення тіла мертвої родички у будинку.

Поліціянти, які прибули на місце, встановили, що загибла — 84-річна місцева мешканка. Попередньо з'ясовано, що жінка ймовірно задихнулася чадним газом через замикання і задимлення електропроводки.

Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Така кваліфікація застосовується за стандартною процедурою до з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, у жовтні на Полтавщині газом отруїлися дві жінки.