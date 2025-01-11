Поліція ліквідувала півсотні схем незаконного перетину кордону й вилучила списки переправлених за 2024 рік

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 80

За добу поліціянти ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни, повідомили у пресслужбі Нацполіції. Серед виявлених оборудок — переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях» та інші.

Серед фігурантів — керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи. Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону. Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон.

Серед найпопулярніших пропозицій — перейти кордон поза межами пунктів пропуску — лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.

Потенційних «клієнтів» підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали. Такі «послуги» коштували їм від 5 до 22 тисяч доларів — залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках — виводили в офшори.

Під час обшуків поліціянти вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті. Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед підозрюваних — як рядові виконавці, так і організатори, у тому числі керівники держустанов різного рівня.