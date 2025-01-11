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Поліція ліквідувала півсотні схем незаконного перетину кордону й вилучила списки переправлених за 2024 рік

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 80

 Правоохоронці викрили схеми незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах України. Серед фігурантів — керівники лікарень, посадовці ТЦК та цивільні особи

За добу поліціянти ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни, повідомили у пресслужбі Нацполіції. Серед виявлених оборудок — переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях» та інші.

Серед фігурантів — керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи. Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону. Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон.

Серед найпопулярніших пропозицій — перейти кордон поза межами пунктів пропуску — лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.

Потенційних «клієнтів» підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали. Такі «послуги» коштували їм від 5 до 22 тисяч доларів — залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках — виводили в офшори.

Під час обшуків поліціянти вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті. Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед підозрюваних — як рядові виконавці, так і організатори, у тому числі керівники держустанов різного рівня.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Перший етап спецоперації завершено, досудове розслідування триває. Поліціянти встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни.

Нагадаємо, 25 жовтня минулого року у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації

Також, відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області від 16.10.2024 на Полтавщині перевірятимуть інформацію щодо усіх військовозобов'язаних чоловіків, які від 24.02.2024 отримали статус інвалідності.

Імовірно, така перевірка може бути пов’язана із тим, що у період від 1.09.2023 до 1.10.2024 інвалідність в області отримали 4162 чоловіки віком від 25 до 60 років. А за інформацією правоохоронців, посадовці Полтавської обласної МСЕК вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США.

До прикладу, у вересні у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у $12 тисяч за фіктивні інвалідності.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: виїзд за кордон поліція МСЕК ВЛК
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