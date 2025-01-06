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Надзвичайні новини

Учора у Кременчуці горів житловий будинок — надзвичайники

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 213

 

Інформації про постраждалих внаслідок пожежі немає

Учора, 5 січня, близько 13.12 на вулиці Чередницькій у Кременчуці сталася пожежа у житловому будинку. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними рятувальників, вогонь знищив вікна, двері та домашнє майно. Також частково пошкоджений дах, закопчено стіни та стелю.

Будинок внаслідок пожежі частково зруйнований. Гасили вогонь рятувальники двох відділень та автомобіль газодимозахисної служби 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Інформації про постраждалих внаслідок пожежі немає. Наразі фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій встановлюють причини та обставини загоряння.

Нагадаємо, днями у кременчуцькій багатоповерхівці горів підвал.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа приватний будинок рятувальники ДСНС
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