На Полтавщині ще одна релігійна громада перейшла до Православної церкви України

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Ще одна релігійна громада Полтавщини перейшла до Православної церкви України. Мова йде про Свято-Вознесенський храм у селищі Котельва. Про це повідомив настоятель храму, протоієрей Микола Ковальов.

За його словами, на парафіяльних зборах релігійної громади шляхом відкритого голосування майже одноголосно ухвалили рішення про вихід зі складу Української православної церкви Московського патріархату та увійти до складу Полтавської єпархії Православної Церкви України.

Також вирішено здійснювати богослужіння за новоюліанським календарем, — додає протоієрей.

Нагадаємо, у травні минулого року до ПЦУ перейшла релігійна громада села Дібрівка на Миргородщині.

Що у Кременчуці?

Станом на кінець серпня 2023 року у Кременчуці служителів московського патріархату більше, аніж представників православної церкви України — на все місто діють 5 релігійних парафій та ставропігійних релігійних організацій ПЦУ. Така їх кількість пояснюється тим, що кременчуцькі віряни лише зараз починають проявляти свою українську ідентичність.

У вересні Свято-Успенський собор у Піщаному прийняли до складу ПЦУ як ставропігійну громаду. Проте у Кременчуцькій єпархії УПЦ таке рішення назвали незаконним.

Також митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що на сьогодні вплив Української православної церкви (Московського патріархату) у Полтавській області зменшився, але духовенство під тиском утримує священників і громади. Але Кременчуцька єпархія УПЦ заперечувала звинувачення у залякуванні їх служителів і жодних фактів утиску або погроз вони не виявляли. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.

Також у вересні минулого року відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму. Як вказано в офіційній заяві Кременчуцької єпархії УПЦ, відбулася «незаконна юридична перереєстрація Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму м. Кременчук».