Богослужіння у Свято-Успенському соборі Кременчука скасоване

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 838 Коментарів: 1

Релігійна громада заздалегідь не анонсувала дату та час богослужіння, аби запобігти провокаціям

Сьогодні, 29 грудня, священнослужителі Православної церкви України мали б провести перше богослужіння українською мовою у Свято-Успенському соборі Кременчука. Проте його скасували. Таку інформацію на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала представниця релігійної громади ПЦУ Ольга Пономаренко.

Днями жінка розповідала, що релігійній громаді таки вдалося потрапити до храму і провести там інвентаризацію майна. Проте без конфліктів зі сторони представників Української православної церкви знову не обійшлося. Тому дату першого богослужіння й не анонсували, аби запобігти провокаціям.

Проте богослужіння все одно довелося поки що відкласти.

Нагадаємо, це не перше скасоване богослужіння у соборі за останній час. Ще одне богослужіння українською мовою у храмі мало відбутися 28 жовтня, проте його скасували під ризиком провокацій та протистоянь.