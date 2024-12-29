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Кременчук

Богослужіння у Свято-Успенському соборі Кременчука скасоване

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 838 Коментарів: 1

 

Релігійна громада заздалегідь не анонсувала дату та час богослужіння, аби запобігти провокаціям

Сьогодні, 29 грудня, священнослужителі Православної церкви України мали б провести перше богослужіння українською мовою у Свято-Успенському соборі Кременчука. Проте його скасували. Таку інформацію на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала представниця релігійної громади ПЦУ Ольга Пономаренко.

Днями жінка розповідала, що релігійній громаді таки вдалося потрапити до храму і провести там інвентаризацію майна. Проте без конфліктів зі сторони представників Української православної церкви знову не обійшлося. Тому дату першого богослужіння й не анонсували, аби запобігти провокаціям.

Проте богослужіння все одно довелося поки що відкласти.

Релігійна громада Православної церкви України увійшла у Свято-успенський собор: без конфліктів не обійшлося

Нагадаємо, це не перше скасоване богослужіння у соборі за останній час. Ще одне богослужіння українською мовою у храмі мало відбутися 28 жовтня, проте його скасували під ризиком провокацій та протистоянь.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Свято-Успенский собор церква релігія ПЦУ УПЦ (МП)
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Коментарі: 1

178
Маэстро:
Сьогодні, 09:03

Що, вырян на нову церкву дуже мало набралося!?


2 4

Інформація

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