Завтра на Полтавщині погодинних відключень світла не буде — «Полтаваобленерго»

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Із 08.00 до 18.00 застосовуватимуть графік обмеження потужностей для підприємств

У неділю, 29 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині графіки погодинного відключення світла не застосовуватимуть. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

У компанії повідомляють, що Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантаження для області.

Проте із 08.00 до 18.00 в області застосовуватимуть графік обмеження потужностей у повному обсязі (5 черг) до підприємств.

Нагадаємо, також у Кременчуці завтра можливі планові відключення світла.