Завтра на Полтавщині погодинних відключень світла не буде — «Полтаваобленерго»

У неділю, 29 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині графіки погодинного відключення світла не застосовуватимуть. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
У компанії повідомляють, що Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантаження для області.
Проте із 08.00 до 18.00 в області застосовуватимуть графік обмеження потужностей у повному обсязі (5 черг) до підприємств.
Нагадаємо, також у Кременчуці завтра можливі планові відключення світла.
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