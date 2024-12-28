Де у неділю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи



У неділю, 29 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8

пров. Антона Чехова, 3-7/26

пров. Великокохнівський, 4

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

пров. Чорнобаївський, 40А-60Б

пр. Далекий, 1-10

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Євгена Патона, 1-21А

вул. Енергетиків, 11-75

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Парижка, 16/38, 18, 20/33

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Театральна, 42, 44, 46А

вул. Хорольська, 98/4-143/6

вул. Віри Холодної, 33-66А

вул. Великокохнівська, 16В-57А

с. Потоки

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