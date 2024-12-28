Де у неділю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:25
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 29 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Великокохнівський, 4
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
- пров. Чорнобаївський, 40А-60Б
- пр. Далекий, 1-10
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Євгена Патона, 1-21А
- вул. Енергетиків, 11-75
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Парижка, 16/38, 18, 20/33
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Театральна, 42, 44, 46А
- вул. Хорольська, 98/4-143/6
- вул. Віри Холодної, 33-66А
- вул. Великокохнівська, 16В-57А
- с. Потоки
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