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Де у неділю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 414

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 29 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Великокохнівський, 4
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
  • пров. Чорнобаївський, 40А-60Б
  • пр. Далекий, 1-10
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Євгена Патона, 1-21А
  • вул. Енергетиків, 11-75
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Парижка, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Театральна, 42, 44, 46А
  • вул. Хорольська, 98/4-143/6
  • вул. Віри Холодної, 33-66А
  • вул. Великокохнівська, 16В-57А
  • с. Потоки
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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