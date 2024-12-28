Цьогоріч на Полтавщині придбали три будівлі під будинки сімейного типу

Дві родини з дітьми переїхали до них із Донецької та Луганської областей, ще одна — мешканці Хорольської громади
Цьогоріч Полтавська область спільно з Міністерством соціальної політики та місцевими громадами придбала три будівлі для родин під будинки сімейного типу. Про це у підсумках року повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
У двох будинках мешкатимуть родини, що переїхали на Полтавщину із Донецької та Луганської областей. Ще одна родина — із Хорольської громади. Спрямували на низ понад 14 мільйонів гривень.
Працюємо над створенням комфортних умов у дитячих будинках сімейного типу. Йдеться про родини, які взяли на виховання не менше п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — зазначає Пронін.
За словами Проніна, наразі на Полтавщині функціонують 36 дитячих будинків сімейного типу та 101 прийомна родина. Цьогоріч утворилися 9 прийомних сімей і 3 дитячі будинки сімейного типу.
Нагадаємо, дві прийомні родини за 2024 рік утворилися і у Кременчуцькому районі — у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.
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