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Цьогоріч на Полтавщині придбали три будівлі під будинки сімейного типу

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 234

 

Дві родини з дітьми переїхали до них із Донецької та Луганської областей, ще одна — мешканці Хорольської громади

Цьогоріч Полтавська область спільно з Міністерством соціальної політики та місцевими громадами придбала три будівлі для родин під будинки сімейного типу. Про це у підсумках року повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

У двох будинках мешкатимуть родини, що переїхали на Полтавщину із Донецької та Луганської областей. Ще одна родина — із Хорольської громади. Спрямували на низ понад 14 мільйонів гривень.

Працюємо над створенням комфортних умов у дитячих будинках сімейного типу. Йдеться про родини, які взяли на виховання не менше п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — зазначає Пронін.

За словами Проніна, наразі на Полтавщині функціонують 36 дитячих будинків сімейного типу та 101 прийомна родина. Цьогоріч утворилися 9 прийомних сімей і 3 дитячі будинки сімейного типу.

Нагадаємо, дві прийомні родини за 2024 рік утворилися і у Кременчуцькому районі — у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: будинок сімейного типу діти
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