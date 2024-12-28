Військовослужбовець з Козельщини Юрій Дяченко отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня
Сьогодні, 16:19
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Вручили бійцю нагороду у закладі освіти, де навчаються його сини
Днями військовослужбовець із Козельщини Юрій Дяченко отримав нагороду — орден «За мужність» ІІІ ступеня. Про це повідомляють у пресслужбі Козельщинської громади.
Вручили нагороду захисникові у стінах Козельщинського ліцею, де навчаються двоє його синів.
Орден «За мужність» — це нагорода за героїзм і відвагу, хоробрість та самовідданість. Щира вдячність та величезна повага Юрію за те, що без сумніву та страху, узявши до рук зброю, став на захист своєї родини та рідного краю! — пишуть у громаді.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Козельщинська громада
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