Військовослужбовець з Козельщини Юрій Дяченко отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня

Орден «За мужність» — це нагорода за героїзм і відвагу, хоробрість та самовідданість. Щира вдячність та величезна повага Юрію за те, що без сумніву та страху, узявши до рук зброю, став на захист своєї родини та рідного краю! — пишуть у громаді.