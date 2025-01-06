У Кременчуці «замінували» виконком та кілька торгівельних центрів

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 350

Сьогодні, 6 січня, у Кременчуці надійшли повідомлення про замінування міськвиконкому та кількох торгівельних центрів. Інформація про це почала ширитися у соцмережах.

Відомо, що на місцях уже працюють відповідні служби: вибухотехніки та кінологи перевіряють приміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлення про замінування приміщення виконкому надходило наприкінці листопада. А кількома днями раніше у Кременчуці «замінували» 4 торгівельні центри.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.