Доплати вчителям за роботу: скільки грошей виділили на надбавки педагогам Кременчука та району

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У першому півріччі 2025 року на доплати вчителям Кременчуччини Уряд виділяє понад 36,5 мільйонів гривень

Стало відомо, яку субвенцію отримає Кременчук та інші громади району від Міністерства освіти України на доплату вчителям шкіл у першому півріччі 2025 року. Про це інформують у пресслужбі МОНу.

Цього місяця вчителі уперше отримають надбавку від Уряду, яку у листопаді минулого року анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль: із січня до серпня наступного року усі вчителі України отримуватимуть доплату на руки у розмірі 1 тисячі гривень, а із вересня — 2 тисячі гривень. Загальний розмір доплат по усіх областях України — 12 мільярдів гривень.

Поки що Уряд розподілив субвенції на перше півріччя поточного року. Так Кременчуцький район протягом січня-червня 2025 року на доплату вчителям отримає 36 мільйонів 614 тисяч гривень:

Кременчуцька громада — 16 млн 439,9 тис. грн;

Горішньоплавнівська громада — 5 млн 101 тис. грн;

Глобинська громада — 4 млн 339,4 тис. грн;

Козельщинська громада — 2 млн 539,6 тис. грн;

Семенівська громада — 2 млн 450 тис. грн;

Піщанська громада — 2 млн 51,5 тис. грн;

Кам'янопотоківська громада — 1 млн 249 тис. грн;

Оболонська громада — 1 млн 57,7 тис. грн;

Омельницька громада — 568,3 тис. грн;

Новогалещинська громада — 473,4 тис. грн;

Пришибська громада — 299,8 тис. грн.

Нагадаємо, у Кременчуці разом із вчителями шкіл таку доплату отримуватимуть і педагоги дитсадків. Виплачуватимуть її із міського бюджету.