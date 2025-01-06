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Керівництво Нацполіції Полтавщини могло залучати своїх підлеглих до будівництва своїх будинків: ДБР розслідує справу

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 524

Вказано, що у зловживанні службовим становищем підозрюють одного з заступників керівника поліції Полтавщини та, зокрема, начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення

Державне бюро розслідувань займається справою у якій фігурують керівники Нацполіції Полтавщини. Мова йде про будівництво їх приватних будинків, яким займались їх підлеглі правоохоронці у свій робочий час. Про це вказано в ухвалі Октябрського районного суду Полтави, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі досудових рішень 30 грудня. 

Вказано, що у зловживанні службовим становищем підозрюють одного з заступників керівника поліції Полтавщини та, зокрема, начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення. Фігуранти справи використовували також техніку ГУ НП для проведення робіт. 

Слідчі встановили, що 23 червня 2023 року, батько керівника УЛМТЗ набув право власності на земельну ділянку площею 0.0794 га. Також довірена особа заступника начальника ГУ НП в Полтавській області стала власником землі площею 0.0767 га. Особа водночас була поручителем заступника начальника ГУ НП у договорі позики коштів.

Як вказано на сайті Нацполіції, на сьогодні начальником управління логістики та матеріально-технічного забезпечення є Ігор Яковюк. Керівник поліції області має 4 заступників. З декларацій про доходи стало відомо, що лише один з заступників — Борис Реутов — отримав позику у 2023 році, число і місяць отримання збігається з датою набуття права на земельну ділянку його довіреної особи. 

Суд надав слідчим доступ до SMS-повідомлень та дзвінків громадян, які дотичні до кримінальної справи.

Нагадаємо, 18 грудня ДБР прийшло з обшуками до поліції Полтавщини: двох поліціянтів відсторонили від виконання службових обов’язків.

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Автор: Телеграф
Теги: Нацполіція
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