Уночі на Полтавщині працювала ППО: є пошкодження від падіння уламків 

Уночі на Полтавщині сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Від падіння уламків в області також є пошкодження. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.
Відомо, що у ніч на 6 січня армія РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Силам протиповітряної оборони вдалося збити обидві ракети та 79 безпілотників у повітряному просторі Полтавської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської та Вінницької областей. Попередньо обійшлося без влучань.
У Повітряних силах інформують, що на території Полтавщини, а також Чернігівщини, Сумщини, Черкащини та Київщини внаслідок падіння уламків збитих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків. Попередньо без жертв та постраждалих.
Офіційної інформації від влади області щодо цього наразі немає.
Також наразі у небі над Полтавщиною й досі перебувають російські безпілотники. Зокрема є інформація про «шахеди» у західному напрямку від Полтави.
Нагадаємо, протиповітряна оборона працювала в області і минулої ночі. Зокрема, була інофрмація про вибухи у Полтаві.
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