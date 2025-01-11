У Миргороді поліціянт затримав хулігана, який розбив вітрину кав’ярні

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7 січня близько 20.00 на вулиці Гоголя в Миргороді невідомий чоловік розбив вітрину у приміщенні кав’ярні та спробував втекти, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Неподалік місця інциденту перебував тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника відділу поліції з превентивної діяльності Лубенського райвідділу Дмитро Кисличенко. Поліціянт наздогнав правопорушника та передав його слідчо-оперативній групі Миргородського райвідділу.

Затриманим виявився 18-річний місцевий житель.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 5 років пробаційного нагляду або обмеження волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в грудні у Гадячі хуліган під час словесного конфлікту вдарив продавчиню скляною пляшкою.