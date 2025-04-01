Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У середу, 2 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Свободи, 92/17-120/25
вул. Вадима Бойка 24,26
вул. Квітки Цісик, 19, 21
пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
пров. Господарський, 5-10А
пров. Дніпровський, 1-6
пров. Дніпровський, 7-18
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Композитора Вербицького, 3А-5
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Максима Рильського, 1А-11
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Новоіванівський, 1/3-21
пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
пров. Олександра Олеся, 45
пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
пров. Павлівський, 3
пров. Південний, 1/29-26
пров. Сержанта Онопченка, 21-49
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Спаський, 1-9А
пров. Столярний, 1-22
пров. Театральний, 3
пров. Тихий, 1, 2Б, 4, 6, 8
пров. Транспортний, 1-28
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Черкаський, 3-16
пров. Шкільний, 18/5
пров. Шосейний, 8-10
туп. Глобинський, 16-41А
туп. Данила Апостола, 1/25-12
туп. Максима Рильського, 1-11
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Академіка Герасимовича, 2-46
вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
вул. Академіка Маслова, 1А, 6, 8, 10
вул. Антона Чехова, 32/8-54
вул. Батуринська, 1-21
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Василя Сліпака, 8-45А
вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
вул. Віталія Базилевського, 2-18
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Газопровідна, 4-30
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Господарська, 1-38
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Давида Кострова, 44-71
вул. Деповська, 62-100
вул. Дніпровська, 1-28
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Івана Багряного, 33/15-64
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Приходька, 112-135Г
вул. Ігоря Сікорського, 2/54
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Катерини Білокур, 18-65
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Київська, 64-121
вул. Космічна, 1-9
вул. Космічна, 3-20
вул. Лікаря Бончука, 28-30
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Льва Орнштейна, 31/20-70
вул. Максима Кривоноса, 20/1-40
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Марка Кропивницького, 1-52
вул. Миколи Кучми, 65-94
вул. Недогарська, 3
вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54
вул. Нижня, 1-28
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександрійська, 1-3
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Павлівська, 6/5, 8/21, 11А, 28/4
вул. Паризька, 2-14/35
вул. Паризька, 22/8-58
вул. Перемоги, 12
вул. Полковника Гегечкорі, 29, 33, 35, 37, 39, 54/47
вул. Покровська, 17/47-25
вул. Правобережна, 38А-55/1
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 45/6-86
вул. Республіканська, 134А-146
вул. Республіканська, 134А-201
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Сержанта Філіппова, 3-33
вул. Силікатна, 1/19, 3, 5, 9, 11, 14
вул. Силікатна, 2/12-15
вул. Троїцька, 51/42, 61/52
вул. Університетська, 19, 19А
вул. Хімічна, 1/2
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Щаслива, 2-40
вул. Щаслива, 33
вул. Київська, 64-121
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
вул. Ярова, 1-7
просп. Полтавський, 277/2-281
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