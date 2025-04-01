Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 2 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 5.30 до 18.00: просп. Свободи, 92/17-120/25

вул. Вадима Бойка 24,26

вул. Квітки Цісик, 19, 21 З 8.00 до 17.00: пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8

пров. Господарський, 5-10А

пров. Дніпровський, 1-6

пров. Дніпровський, 7-18

пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

пров. Композитора Вербицького, 3А-5

пров. Марії Примаченко, 2-25

пров. Максима Рильського, 1А-11

пров. Новогеоргіївський, 10А

пров. Новоіванівський, 1/3-21

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

пров. Олександра Олеся, 45

пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2

пров. Павлівський, 3

пров. Південний, 1/29-26

пров. Сержанта Онопченка, 21-49

пров. Силікатний, 1-17/18

пров. Спаський, 1-9А

пров. Столярний, 1-22

пров. Театральний, 3

пров. Тихий, 1, 2Б, 4, 6, 8

пров. Транспортний, 1-28

пров. Фізкультурний, 1А-22

пров. Черкаський, 3-16

пров. Шкільний, 18/5

пров. Шосейний, 8-10

туп. Глобинський, 16-41А

туп. Данила Апостола, 1/25-12

туп. Максима Рильського, 1-11

туп. Миколи Сціборського, 7

вул. Академіка Герасимовича, 2-46

вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16

вул. Академіка Маслова, 1А, 6, 8, 10

вул. Антона Чехова, 32/8-54

вул. Батуринська, 1-21

вул. Басейна, 4-26/93

вул. Богдана Хмельницького, 24

вул. Василя Сліпака, 8-45А

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18

вул. Віталія Базилевського, 2-18

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

вул. Газопровідна, 4-30

вул. Горліс-Горського, 3-10

вул. Господарська, 1-38

вул. Давида Кострова, 2/37

вул. Давида Кострова, 44-71

вул. Деповська, 62-100

вул. Дніпровська, 1-28

вул. Дружинницька, 1-33

вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

вул. Івана Багряного, 1/39

вул. Івана Багряного, 3-21

вул. Івана Багряного, 33/15-64

вул. Івана Дзюби, 3-36

вул. Івана Приходька, 112-135Г

вул. Ігоря Сікорського, 2/54

вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

вул. Кавалерійська, 1/56-11А

вул. Катерини Білокур, 18-65

вул. Капітана Мовчана, 1-26

вул. Київська, 64-121

вул. Космічна, 1-9

вул. Космічна, 3-20

вул. Лікаря Бончука, 28-30

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

вул. Льва Орнштейна, 31/20-70

вул. Максима Кривоноса, 20/1-40

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

вул. Марка Кропивницького, 1-52

вул. Миколи Кучми, 65-94

вул. Недогарська, 3

вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54

вул. Нижня, 1-28

вул. Нова, 2/1-14/16

вул. Новоіванівська, 17А-38

вул. Олександрійська, 1-3

вул. Олександріївська, 28-89

вул. Павлівська, 6/5, 8/21, 11А, 28/4

вул. Паризька, 2-14/35

вул. Паризька, 22/8-58

вул. Перемоги, 12

вул. Полковника Гегечкорі, 29, 33, 35, 37, 39, 54/47

вул. Покровська, 17/47-25

вул. Правобережна, 38А-55/1

вул. Рєпіна, 1/30-20/26

вул. Рєпіна, 45/6-86

вул. Республіканська, 134А-146

вул. Республіканська, 134А-201

вул. Республіканська, 93, 93А

вул. Сержанта Філіппова, 3-33

вул. Силікатна, 1/19, 3, 5, 9, 11, 14

вул. Силікатна, 2/12-15

вул. Троїцька, 51/42, 61/52

вул. Університетська, 19, 19А

вул. Хімічна, 1/2

вул. Шістдесятників, 4А-15

вул. Щаслива, 2-40

вул. Щаслива, 33 З 8.00 до 20.00: вул. Київська, 64-121

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

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вул. Ярова, 1-7

просп. Полтавський, 277/2-281

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