На Полтавщині працівниця одного із районних ТЦК та СП отримала 1500 доларів за уникнення від мобілізації

У середу, 9 квітня, працівницю одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині викрили на отриманні хабаря за ухилення від мобілізації. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.
У терцентрі повідомляють, що фігурантка справи є цивільною особою. Її махінації викрили представники Служби безпеки України та військової прокуратури регіону. Відомо, що жінка вимагала та отримала 1500 доларів неправомірної вигоди. Імовірно, за це вона мала б допомогти уникнути призову під час мобілізації.
У Полтавському ОТЦК додають, що наразі тривають слідчі дії, яким військовослужбовці повністю сприяють.
Крім того, в обласному терцентрі будь-які прояви хабарництва рішуче засуджують і заявляють, що такі поодинокі випадки кидають тінь на усі Збройні сили України. Тож усіх, кому щось відомо про корупцію в ТЦК та СП закликають повідомляти на «гарячу лінію» або звертатися до правоохоронних органів.
Нагадаємо, у серпні 2023 року правоохоронці затримали керівника одного з районних ТЦК та СП під час одержання хабаря.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.