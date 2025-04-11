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На Полтавщині працівниця одного із районних ТЦК та СП отримала 1500 доларів за уникнення від мобілізації

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 973

 

Наразі триває розслідування

У середу, 9 квітня, працівницю одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині викрили на отриманні хабаря за ухилення від мобілізації. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

У терцентрі повідомляють, що фігурантка справи є цивільною особою. Її махінації викрили представники Служби безпеки України та військової прокуратури регіону. Відомо, що жінка вимагала та отримала 1500 доларів неправомірної вигоди. Імовірно, за це вона мала б допомогти уникнути призову під час мобілізації.

У Полтавському ОТЦК додають, що наразі тривають слідчі дії, яким військовослужбовці повністю сприяють.

Закликаємо громадян утриматися від домислів до завершення слідства. Переконані, що усі винні понесуть відповідальність згідно з Законом. В той же час звертаємо увагу, що провину обвинуваченого має бути доведено в суді — до того часу жоден громадянин України не може бути покараний за вчинення кримінального правопорушення, — йдеться у повідомленні.

Крім того, в обласному терцентрі будь-які прояви хабарництва рішуче засуджують і заявляють, що такі поодинокі випадки кидають тінь на усі Збройні сили України. Тож усіх, кому щось відомо про корупцію в ТЦК та СП закликають повідомляти на «гарячу лінію» або звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у серпні 2023 року правоохоронці затримали керівника одного з районних ТЦК та СП під час одержання хабаря.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: хабар ТЦК та СП ухилення від мобілізації
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