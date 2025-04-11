У Градизьку зіткнулися два легковики — травмувалася пасажирка

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Сьогодні, 11 квітня, близько 08.00 у Градизьку на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, на дорозі зіткнулися автомобілі ВАЗ із 36-річним водієм за кермом та автомобіль Dacia, яким керував 57-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення постраждала 63-річна пасажирка автомобіля Dacia, її ушпиталили для надання медичної допомоги та встановлення ступенів отриманих травм.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ — Харків поблизу Пирятина зіткнулися Volkswagen і вантажівка: постраждав пасажир.



