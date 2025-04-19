Серед звільнених із російського полону дев’ятеро — жителі Полтавської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. очільника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Називає Когут й імена звільнених військовополонених — Євгеній Балухатий, Роман Крагель, Сергій Лисенко, Максим Пузік, Микола Середа, Максим Тітаренко, Віталій Веніславський, Антон Заєць, Євгеній Рак.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, відбувся черговий обмін військовополоненими — до України повернулися 277 захисників.
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