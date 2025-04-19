Серед звільнених із полону воїнів — 9 жителів Полтавщини

Вчора, 21:08 Переглядів: 1 118

Під час обміну з полону звільнили 277 українських захисників

Серед звільнених із російського полону дев’ятеро — жителі Полтавської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. очільника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Називає Когут й імена звільнених військовополонених — Євгеній Балухатий, Роман Крагель, Сергій Лисенко, Максим Пузік, Микола Середа, Максим Тітаренко, Віталій Веніславський, Антон Заєць, Євгеній Рак.

Довгоочікувана звістка для родин та всіх нас. Вдячні кожному, хто щоденно та наполегливо працює над обмінами. Слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні! — пише він.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, відбувся черговий обмін військовополоненими — до України повернулися 277 захисників.