У Полтаві «оживили» пам’ятник Івану Мазепі. Про це у своєму телеграм-каналі розповіла виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова.
Біля підніжжя пам’ятника розмістили QR-код, який потрібно відсканувати, щоб почути голос гетьмана.
Це — частина міжнародної ініціативи Talking Statues реалізованої WOW Ukraine та Аврора, що наближає нашу історію до людей. Для містян — це ще один привід більше знати, відчувати й передавати далі наше українське, — пише Ямщикова.
Відсканувавши QR-код, усі охочі зможуть почути живий голос Івана Мазепи — він розповість свою історію українською та англійською мовами.
Полтавського гетьмана озвучили актор Андрій Самінін та британський актор і письменник Стівен Фрай.
«Живий» Мазепа — це вже п’ятий український історичний діяч, якого озвучили в рамках проєкту Talking Statues. В інших містах участь у проєкті взяли памʼятники Пилипу Орлику, Антону Головатому, Юрію Кульчицькому та Дмитру Вишневецькому.
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