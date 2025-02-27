«Ми розуміємо, що йому тут не місце»: яка доля пам’ятника Макаренку на території гуманітарно-технологічної академії

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 156

Наразі доля пам’ятника «Макаренко і діти» на території Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії до кінця не вирішена. Про це розповіла директорка закладу освіти Леся Крупіна.

Влітку 2024 року Український інститут національної пам’яті надав фаховий висновок про те, що усі об'єкти, присвячені радянському письменнику і педагогу Антону Макаренку, належать до символіки російської імперської політики.

— Після цього ми зініціювали лист до нашого засновника — Полтавської обласної ради, до Департаменту освіти Полтавської облвійськадміністрації про перейменування закладу. Ці процеси тривали аж до грудня 2024 року, і у січні цього року усі статутні документи були приведені до нової назви — Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради, — розповідає пані Крупіна.

Після цього адміністрація академії направила лист до управління культури і туризму Кременчуцької міськради щодо вирішення долі пам’ятника «Макаренко і діти», що знаходиться на території закладу освіти.

— Ми розуміємо, що йому тут не місце, тому й хочемо, щоб усе відбувалося у цивілізованому руслі, і власники прийняли рішення щодо подальшої долі пам’ятника. У лютому ми отримали відповідь від управління культури про те, що вони звернулися за роз’ясненням до Департаменту культури і туризму Полтавської облвійськадміністрації. Тож тепер ми чекаємо на рішення від обласного департаменту. І як тільки нам нададуть відповідь, тоді ми вже знатимемо, що із цим пам’ятником робити, — зауважує Леся Крупіна.

Директорка академії додає: є ймовірність, що пам’ятник можуть перенести до музею Макаренка, проте при цьому враховуватимуть його розміри. Та й наразі там уже знаходиться його бюст.

— Тим паче, що у нас поруч знаходиться алея дерев, висаджених на честь загиблих випускників академії. Сюди приїжджають їхні батьки, щоб згадати своїх синів. Тому на місці цього пам’ятника ми б якраз могли облаштувати якісь місця, де вони могли б посидіти у таких випадках, — додає Крупіна.

Нагадаємо, у червні, після затвердження висновку Українського інституту національної пам'яті у стінах Кременчуцької гуманітарно-технолоігчної академії відбувся круглий стіл, де вирішувалося питання перейменування закладу освіти.

Також цього тижня у Полтаві уже почали демонтовувати меморіальні дошки, присвячені Макаренку.