У полтавській школі побилися першокласники: із конфліктом розбиралася поліція

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 613

На батьків одного з учнів склали адмінпротокол за неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей

В одній із полтавських шкіл побилися двоє першокласників: обставини події встановлювала поліція. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, відео бійки дітей з’явилося у соцмережах. Поліціянти встановили, у якій школі подія відбулася, та хто був до неї причетний.

Правоохоронці викликали батьків усіх учасників конфлікту та у їх присутності провели профілактичну роботу. Учням пояснили правила поведінки в закладі освіти та поза його межами, а також роз’яснили поняття булінгу і його негативних наслідків.

Також на одного з батьків учасника конфлікту поліціянти склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали скерують до суду.

Нагадаємо, на початку минулого року одного з учнів Кременчуцької гімназії № 31 після гри у сніжки госпіталізували зі струсом мозку, а ще на кількох написали заяву до поліції.