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У Кременчуці хочуть примусити забудовників утримувати будівельні майданчики в належному стані

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 163

 

Усі довгобуди міста візьмуть під особливий контроль та відпрацюють заходи впливу на несумлінних забудовників, які утримують будівельні майданчики в неналежному стані

У четвер, 27 лютого, на засідання постійної депутатської комісії з питань  екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули виконання доручення, яке було дано управлінням міськвиконкому щодо виявлення порушень в утриманні будівельних майданчиків та їх утримання в належному стані. Посадовці чотирьох управлінь міськвиконкому: державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), містобудування та архітектури, земельних ресурсів та контролю за станом благоустрою спільно обслідували декілька довгобудів, по яким були скарги громадян щодо утримання будівельних майданчиків, та звітували депутатам. На засіданні з’ясувалося, що на період воєнного стану ДАБК заборонено проводити планові перевірки, а перевірки за скаргами громадян, можна проводити лише з дозволу вищого органу. Про це розповіла очільниця управління ДАБК Юлія Тарасова.

Втім, депутати вирішили продовжувати роботу щодо об’їзду та обслідування стану утримання будівельних майданчиків, у першу чергу довгобудів, звертаючи увагу зокрема на наявність інформаційних щитів, огорожі та благоустрій прилеглих територій. Також вирішено створити реєстр довгобудів та відпрацювати заходи впливу на несумлінних забудовників, які утримують будівельні майданчики в неналежному стані.

Як зазначив голова комісії Сергій Порчирян, «потрібно усі недобудови, у першу чергу довгобуди, взяти на контроль та відпрацювати систему взаємодії управлінь, які залучені у роботі щодо належного утримання будівельних майданчиків».

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада депутатська комісія земельна комісія довгобуд
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