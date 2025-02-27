Змінився порядок виплат грошового забезпечення зниклим безвісти та полоненим військовим — Кременчуцький РТЦК

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 317

З 1 лютого 2025 року в Україні набув чинності Закон №3995-ХІ, який змінює порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, що зникли безвісти, перебувають у полоні або інтерновані. У Кременчуцькому районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки роз'яснили, що змінилося.

Головні зміни

Військовослужбовець може скласти особисте розпорядження, в якому визначить, кому і в якому процентному співвідношенні виплачуватимуть його грошове забезпечення в разі зникнення безвісти або полону.

Якщо такого розпорядження немає, 50% виплат розподіляється між особами першої черги:

Дружина (чоловік)

Законні представники малолітніх дітей

Діти з інвалідністю з дитинства

Батьки військового (за винятком тих, хто отримує аліменти або був позбавлений батьківських прав)

Якщо немає осіб першої черги, 20% виплат розподіляється між другою чергою:

Повнолітні діти

Брати та сестри, якщо військовослужбовець був їхнім законним представником

Решта 50% або 20% виплат депонуються, доки військовий не повернеться або не буде визнаний загиблим. У разі загибелі ці кошти можуть отримати спадкоємці.

Що потрібно зробити родичам військовослужбовців

Члени сімей полонених або зниклих безвісти військовослужбовців можуть звернутися до Кременчуцького РТЦК та СП для оформлення заяв на отримання грошового забезпечення.

Необхідні документи:

Документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, народження)

Паспорт, ІПН, витяг з реєстру територіальної громади

Витяг з державного реєстру досудових розслідувань

Банківські реквізити

Документи, що підтверджують зміну прізвища (за необхідності)

Відомості про інших претендентів (якщо є).

За консультацією можна звернутися до начальника групи соціальної роботи Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Раніше, роз'яснення щодо змін у виплатах надав речник Полтавського обласного територіального центру комплектування Роман Істомін. Він зазначив, що це не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертували зі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Збройних силах України презентували єдину інформаційну платформу «На зв’язку». Це інформаційна система служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо. Платформа, у першу чергу, призначена для військовослужбовців, а також для їхніх родин, сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону.