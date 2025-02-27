З 1 лютого 2025 року в Україні набув чинності Закон №3995-ХІ, який змінює порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, що зникли безвісти, перебувають у полоні або інтерновані. У Кременчуцькому районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки роз'яснили, що змінилося.
Військовослужбовець може скласти особисте розпорядження, в якому визначить, кому і в якому процентному співвідношенні виплачуватимуть його грошове забезпечення в разі зникнення безвісти або полону.
Решта 50% або 20% виплат депонуються, доки військовий не повернеться або не буде визнаний загиблим. У разі загибелі ці кошти можуть отримати спадкоємці.
Члени сімей полонених або зниклих безвісти військовослужбовців можуть звернутися до Кременчуцького РТЦК та СП для оформлення заяв на отримання грошового забезпечення.
За консультацією можна звернутися до начальника групи соціальної роботи Кременчуцького районного ТЦК та СП.
Раніше, роз'яснення щодо змін у виплатах надав речник Полтавського обласного територіального центру комплектування Роман Істомін. Він зазначив, що це не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертували зі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
Нагадаємо, у Збройних силах України презентували єдину інформаційну платформу «На зв’язку». Це інформаційна система служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо. Платформа, у першу чергу, призначена для військовослужбовців, а також для їхніх родин, сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону.
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