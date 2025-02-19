Сім’ї зниклих безвісти військових з Полтавщини можуть отримати грошові виплати: у ТЦК розповіли деталі

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 665

З 1 лютого в Україні набули чинності зміни до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». За словами речника Полтавського обласного територіального центру комплектування Романа Істоміна, відтепер військовослужбовець може скласти у письмовій довільній формі особисте розпорядження, в якому визначає кому і скільки у відсотках виплачуватиметься його грошове забезпечення, якщо він, наприклад, потрапить до російського полону. Про це він розповів під час брифінгу 19 лютого.

Це стосується також і тих воїнів, що вже рахуються як безвісти зниклі чи перебувають у полоні.

Хто з членів родини безвісти зниклого може отримати грошове забезпечення:

дружина (чоловік)

законні представники неповнолітніх дітей

повнолітні діти з інвалідністю

батьки воїна рівними частками, якщо військовослужбовець не перебуває у шлюбі й не мають дітей.

Відомо, що раніше усе грошове забезпечення, у більшості випадків, виплачувалось дружині (чоловіку). ТЦК та СП визначають коло осіб, котрі вже в березні мають отримати частку грошового забезпечення. Після визначення кола осіб розпочинається збір усіх потрібних документів — територіальні центри комплектування консультують щодо цього питання. Ті, хто може отримати грошове забезпечення, мають звернутись до ТЦК і написати заяву на ім’я командира військової частини, де служив військовий.

Які документи необхідно додати до заяви:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органу контролю і мають відмітку в паспорті, — копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Істомін зазначив, що це не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Збройних силах України презентували єдину інформаційну платформу «На зв’язку». Це інформаційна система служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо. Платформа, у першу чергу, призначена для військовослужбовців, а також для їхніх родин, сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону.