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В Україні цифровізували послуги отримання статусів ОІВВ та ЧСЗ

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 139

 

Розгляд заяви та ухвалення рішення відбуватиметься впродовж 30 днів

Міністерство у справах ветеранів України спільно з Мінцифрою цифровізували послугу отримання статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) та члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці (ЧСЗ). Тепер це можна зробити без заповнення паперових документів: онлайн через портал «Дія» або у найближчому ЦНАПу — послуга запрацює найближчими днями! Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів України.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни — можуть отримати: військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які отримали поранення, травми або каліцтва під час захисту України.

Статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці  мають право отримати:

  • батьки;
  • один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
  • діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;
  • утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Розгляд заяви та ухвалення рішення — впродовж 30 днів.

У Мінветеранів попереджають, що подати заяву через ЦНАП без заповнення паперової форми можуть тільки особи, які мають РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Нагадаємо, у квітні минулого року ми писали, що за ініціативи Мінветеранів уряд спростив встановлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів Мінцифра статус ветерана особи з інвалідністю
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