В Україні цифровізували послуги отримання статусів ОІВВ та ЧСЗ

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Міністерство у справах ветеранів України спільно з Мінцифрою цифровізували послугу отримання статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) та члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці (ЧСЗ). Тепер це можна зробити без заповнення паперових документів: онлайн через портал «Дія» або у найближчому ЦНАПу — послуга запрацює найближчими днями! Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів України.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни — можуть отримати: військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які отримали поранення, травми або каліцтва під час захисту України.

Статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці мають право отримати:

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Розгляд заяви та ухвалення рішення — впродовж 30 днів.

У Мінветеранів попереджають, що подати заяву через ЦНАП без заповнення паперової форми можуть тільки особи, які мають РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Нагадаємо, у квітні минулого року ми писали, що за ініціативи Мінветеранів уряд спростив встановлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць.