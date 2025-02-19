В Україні цифровізували послуги отримання статусів ОІВВ та ЧСЗ

Міністерство у справах ветеранів України спільно з Мінцифрою цифровізували послугу отримання статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) та члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці (ЧСЗ). Тепер це можна зробити без заповнення паперових документів: онлайн через портал «Дія» або у найближчому ЦНАПу — послуга запрацює найближчими днями! Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів України.
Статус особи з інвалідністю внаслідок війни — можуть отримати: військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які отримали поранення, травми або каліцтва під час захисту України.
Статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці мають право отримати:
Розгляд заяви та ухвалення рішення — впродовж 30 днів.
У Мінветеранів попереджають, що подати заяву через ЦНАП без заповнення паперової форми можуть тільки особи, які мають РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків).
Нагадаємо, у квітні минулого року ми писали, що за ініціативи Мінветеранів уряд спростив встановлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.