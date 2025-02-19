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Ціни на 100 найбільш популярних ліків будуть знижені на 30% вже з 1 березня — МОЗ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 311

 

До переліку 100 найбільш популярних ліків, які найчастіше купують українці, увійшли ліки вітчизняних фармацевтичних компаній

Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Підписанти погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1-го березня. Також запропоновано заходи, що створюють умови для стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.

До 100 найбільш популярних ліків, тобто тих, що найчастіше купують українці, увійшли:

  • 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія Дарниця,
  • 17 позицій — Фармак,
  • 22 позиції — Київський вітамінний завод,
  • 5 позицій — Кусум Фарм,
  • 6 позицій — Юрія-Фарм,
  • 8 позицій — корпорація Артеріум,
  • 2 позиції — фармацевтична фабрика Віола,
  • 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод,
  • 10 позицій — ІнтерХім.

У списку є ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, рішення РНБО України від 12 лютого 2024 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців», що введено в дію Указом Президента України № 82/2025, містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. На виконання рішення РНБО нещодавно уряд вже врегулював націнки на лікарські засоби, заборонив практику маркетингових платежів та відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

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Автор: Віктор Крук
Теги: МОЗ ліки ціни
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