На цвинтарі у Полтаві учора пошкодили 6 пам’ятників на могилах — поліція вже встановила особу зловмисника

В обласному центрі на місцевому цвинтарі невідома особа пошкодила 6 пам’ятників на могилах. Поліція дізналась про це від громадян учора, 3 грудня, близько 15.00. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн) або до 3 років пробаційного нагляду чи обмеження або позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Полтаві невідомий пошкодив кілька пам'ятників та огорож на кладовищі.
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