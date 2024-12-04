На цвинтарі у Полтаві учора пошкодили 6 пам’ятників на могилах — поліція вже встановила особу зловмисника

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Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі

В обласному центрі на місцевому цвинтарі невідома особа пошкодила 6 пам’ятників на могилах. Поліція дізналась про це від громадян учора, 3 грудня, близько 15.00. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Правоохоронці встановили, що до пошкодження місць поховань причетний місцевий 29-річний мешканець. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн) або до 3 років пробаційного нагляду чи обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Полтаві невідомий пошкодив кілька пам'ятників та огорож на кладовищі.