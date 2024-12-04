Кременчуцькі комунальники допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі

Комунальники Кременчуці допомагають у відновленні теплопостачання у Кривому Розі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, наразі там працюють понад 20 фахівців із Полтавщини — зварювальники, монтажники, слюсарі місцевих комунальних підприємств.
Крім кременчуцьких комунальників, до робіт у Кривому Розі доєдналися також фахівці із Миргородського та Лубенського районів.
Нагадаємо, Кременчуцька громада не вперше долучається до відновлювальних робіт в інших областях. Так у серпні працівники комунальних підприємств «Кременчукводоканал» та «Спецсервіс-Кременчук» взяли участь у спорудженні фортифікаційних споруд біля однієї з громад на Донеччині.
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