Кременчуцькі комунальники допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 173

На допомогу з області виділили також і техніку

Комунальники Кременчуці допомагають у відновленні теплопостачання у Кривому Розі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, наразі там працюють понад 20 фахівців із Полтавщини — зварювальники, монтажники, слюсарі місцевих комунальних підприємств.

Взяли з собою необхідне обладнання для виконання робіт. Також на допомогу відправили кілька одиниць техніки, серед них екскаватор і маніпулятор, — пише Пронін.

Крім кременчуцьких комунальників, до робіт у Кривому Розі доєдналися також фахівці із Миргородського та Лубенського районів.

Нагадаємо, Кременчуцька громада не вперше долучається до відновлювальних робіт в інших областях. Так у серпні працівники комунальних підприємств «Кременчукводоканал» та «Спецсервіс-Кременчук» взяли участь у спорудженні фортифікаційних споруд біля однієї з громад на Донеччині.