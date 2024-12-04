Вихідними на Кременчуччині робоохоронпатруль знайшов 650 м браконьєрських сіток та ятір

Минулими вихідними під час патрулювання акваторій Кременчуцького та Кам’янського водосховищ інспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили 650 м браконьєрських сіток із рибою та ятір. Про це інформують у пресслужбі установи.
Так на Кам’янському водосховищі в межах природного заповідника «Нижньоворсклянський» патрульні знайшли 200 м сіток та ятір.
Ще 450 м браконьєрських сіток із рибою виявили в акваторії Кременчуцького водосховища, у Сулинській затоці біля села Липове.
Живу рибу правоохоронці повернули у природне середовище, а іншу передали для реалізації.
Нагадаємо, нині на Полтавщині діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Також із 15 грудня на території водосховищ діятиме заборона на вилов раків.
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