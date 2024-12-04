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Вихідними на Кременчуччині робоохоронпатруль знайшов 650 м браконьєрських сіток та ятір

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 192 Коментарів: 2

 

Живу рибу випустили у воду, а іншу передали на реалізацію

Минулими вихідними під час патрулювання акваторій Кременчуцького та Кам’янського водосховищ інспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили 650 м браконьєрських сіток із рибою та ятір. Про це інформують у пресслужбі установи.

Так на Кам’янському водосховищі в межах природного заповідника «Нижньоворсклянський» патрульні знайшли 200 м сіток та ятір.

Ще 450 м браконьєрських сіток із рибою виявили в акваторії Кременчуцького водосховища, у Сулинській затоці біля села Липове. 

Живу рибу правоохоронці повернули у природне середовище, а іншу передали для реалізації.

Нагадаємо, нині на Полтавщині діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Також із 15 грудня на території водосховищ діятиме заборона на вилов раків

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: риба браконьєри браконьєрство сітки ятіри рибоохоронний патруль
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Коментарі: 2

1 179
Andron777:
Сьогодні, 14:21

А може рИбоохоронпатруль?smirk


0 0
4 802
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zzzzzz:
Сьогодні, 14:42

Цвкавинка...сітки знаходять, браканів ні, рибу чи випускають чи ні, скільки?невідомо. Ось і виходить шо той патруль не відрізняється від браканів. Сітку труханули, здали рибу , профіт 😂


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