Вихідними на Кременчуччині робоохоронпатруль знайшов 650 м браконьєрських сіток та ятір

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 192 Коментарів: 2

Живу рибу випустили у воду, а іншу передали на реалізацію

Минулими вихідними під час патрулювання акваторій Кременчуцького та Кам’янського водосховищ інспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили 650 м браконьєрських сіток із рибою та ятір. Про це інформують у пресслужбі установи.

Так на Кам’янському водосховищі в межах природного заповідника «Нижньоворсклянський» патрульні знайшли 200 м сіток та ятір.

Ще 450 м браконьєрських сіток із рибою виявили в акваторії Кременчуцького водосховища, у Сулинській затоці біля села Липове.

Живу рибу правоохоронці повернули у природне середовище, а іншу передали для реалізації.

Нагадаємо, нині на Полтавщині діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Також із 15 грудня на території водосховищ діятиме заборона на вилов раків.