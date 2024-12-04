Під Полтавою в аварії травмувалися двоє людей — поліція

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Автомобілі, які зіткнулися, рухалися назустріч один одному

Сьогодні, 4 грудня, близько 08.00 на дорозі біля села Мачухи під Полтавою сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2104 та Ford Focus, які рухатися на зустріч один одному.





В результаті зіткнення травмувалися 46-річний водій ВАЗу та 60-річний пасажир автомобіля Ford. Їх госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині Renault Master зіткнувся з вантажівкою: постраждав водій Renault.