«Позбуваємось колоніальної спадщини із публічного простору»: у Полтаві вирішили долю трьох імперських пам’ятників

У Полтаві на засіданні сесії вирішили долю трьох імперських пам’ятників. Про ухвалене рішення розповіла у своєму телеграм-каналі виконувачка обов’язків мера міста Катерина Ямщикова.
Мова йде про пам’ятник Петру I поблизу музею історії Полтавської битви, пам’ятний знак на місці його відпочинку та монумент коменданту Келіну.
Як повідомила Катерина Ямщикова, пам’ятники Петру I приберуть та перенесуть, а із монумента Келіну знімуть інформаційну табличку.
Вона також додала, що витрати на це із міського бюджету не здійснюватимуться — кошти на перенесення пам’ятників нададуть меценати та небайдужа громадськість.
Нагадаємо, у Кременчуці планують прибрати пам'ятник матросам Дніпровської флотилії, адже він пов'язаний із державою-агресором.
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