«Позбуваємось колоніальної спадщини із публічного простору»: у Полтаві вирішили долю трьох імперських пам’ятників

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 134

Пам'ятники Петру I приберуть та перенесуть, ще з одного пам'ятника знімуть інформаційну табличку

У Полтаві на засіданні сесії вирішили долю трьох імперських пам’ятників. Про ухвалене рішення розповіла у своєму телеграм-каналі виконувачка обов’язків мера міста Катерина Ямщикова.

Мова йде про пам’ятник Петру I поблизу музею історії Полтавської битви, пам’ятний знак на місці його відпочинку та монумент коменданту Келіну.

Як повідомила Катерина Ямщикова, пам’ятники Петру I приберуть та перенесуть, а із монумента Келіну знімуть інформаційну табличку.

Пам’ятник на місці відпочинку Петра І

Монумент коменданту Келіну

Вони були маркерами імперського контролю, частиною російської пропаганди, що десятиліттями викривляла нашу історію. Це не про руйнування, а про усвідомлений крок до очищення міського простору, — зазначила Ямщикова.

Вона також додала, що витрати на це із міського бюджету не здійснюватимуться — кошти на перенесення пам’ятників нададуть меценати та небайдужа громадськість.

Нагадаємо, у Кременчуці планують прибрати пам'ятник матросам Дніпровської флотилії, адже він пов'язаний із державою-агресором.