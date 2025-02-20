Опускайте ноги в розчин раз на тиждень й хвороби самі підуть

Ванни з яблучним оцтом здавна використовувалися для схуднення, полегшення проблем із травленням, позбавлення респіраторних проблем і для поліпшення стану шкіри
Він усуває неприємний запах, лікує грибкові інфекції, пом'якшує шкіру, підвищує якість шкіри та багато іншого. Крім того, він дуже простий та зручний у використанні.
Все, що потрібно зробити, це нагріти воду, а коли вона стане теплою, налити її в таз і помістити в нього ноги. Туди ж додається склянка яблучного оцту і кілька крапель вашої улюбленої ефірної олії (наприклад, лавандової).
Потримайте ноги у цій суміші 30 хвилин, і все готове.
Виконуйте цю процедуру один раз на тиждень і ви одразу побачите різницю.
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