У разі проведення виборів у лютому Зеленський посів би друге місце — соцопитування

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За даними «Соцису», рейтинг чинного президента становить 16% серед всіх опитаних, а серед виборців, які вже визначилися з кандидатом і планують голосувати, цей показник зростає до 22%

Якби вибори президента України відбулися у лютому 2025 року, то їх би виграв колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний. Чинний Президент України Володимир Зеленський посів би друге місце, а п’ятий президент Петро Порошенко був би третім. Такі дані лютневого опитування соціологічного центру «Социс» та соціологічної компанії Gradus Research публікує УП.

— У лютому, за умови балотування таких людей, як Валерій Залужний, Кирило Буданов і багато інших нових імен з електоральної ніші військових, президент Зеленський впевнено тримає друге місце, — зазначається в аналізі опитування.

За даними «Соцису», станом на лютий 2025 року рейтинг чинного президента становить приблизно 16% серед всіх опитаних. Серед виборців, які вже визначилися з кандидатом і планують голосувати, цей показник зростає до 22%.

За Валерія Залужного готові проголосувати понад 27%, а за Петра Порошенка — 5,5%.

Якщо подивитися на зміни в президентських рейтингах, можна помітити, що підтримка Зеленського поступово знижується, проте, такий рівень підтримки не можна назвати «низьким» — це плавне зменшення, яке поки що не опускався нижче 15% серед виборців у першому турі.

Соціологічна компанія Gradus Research після резонансних заяв Дональда Трампа про низький рейтинг Зеленського провела експрес-опитування серед 1000 респондентів. За його результатами, чинний президент має підтримку на рівні 23% і посідає перше місце серед опонентів.

Більшість українців проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни — соцопитування

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно провести вибори, якщо вона хоче мати місце за столом переговорів. Він також стверджував, що рівень підтримки Володимира Зеленського нібито становить 4%. Крім того, він назвав Зеленського «диктатором без виборів». Володимир Зеленський відповів на заяви Трампа, зазначивши, що той став жертвою російської дезінформації.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися і тепер це є вимогою Сполучених Штатів.

За даними КМІС, опублікованими вчора, Володимиру Зеленському довіряють 57% опитаних громадян. Сам президент раніше сказав, що готовий обговорювати тему проведення виборів, але під час воєнного стану їх проведення не хочуть українці.

Соціологи з’ясували, скільки українців хочуть, аби Зеленський залишався Президентом України до кінця війни

Нагадаємо, за результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців не піддають сумніву легітимність Президента України Володимира Зеленського. Понад 69% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.