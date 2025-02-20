Навчальний тренінг «Робота з почуттям провини: шлях до внутрішньої свободи» в Горішніх Плавнях

Для працівників психологічної служби освітніх закладів Горішніх Плавнів провели навчальний тренінг «Робота з почуттям провини: шлях до внутрішньої свободи». Учасники заходу разом розбиралися в причинах цього почуття і знаходили шляхи до звільнення
Навчальний тренінг «Робота з почуттям провини: шлях до внутрішньої свободи» відбувся 16 січня в одному із закладів дошкільної освіти (ЗДО) міста. Заняття провела практичний психолог Ольга Дениско. Учасниками тренінгу були практичні психологи і соціальні педагоги ЗДО та загальноосвітніх шкіл громади. Захід відвідала консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Горішніх Плавнів Наталія Полова.
Вона запропонувала назвати причини, з яких виникає це почуття, та розібратися з цим на прикладах із життя.
Затим Ольга Дениско запропонувала обговорити відчуття сорому і провини.
За словами психолога, з раннього віку суспільство та оточення «формують у нас уявлення про те, якими ми маємо бути».
Учасники тренінгу згадували події, від яких зазнавали почуття провини, визначали «колір» цієї емоції, описували та знаходили її образ. Також виконували запропоновані відповідні вправи, які слід практикувати у випадку, якщо вас звинувачують.
Вона порекомендувала «замість почуття провини шукати приховані за ним емоції, знайти справжнє джерело бід і висловлювати злість на них, знайти можливість навчитися на чужому досвіді та уникати того ж».
Вона порадила порівнювати свої сили, щоб «захиститися від перфекціонізму [прагнення бути бездоганним, ідеальним у всьому, яке, зокрема, зумовлює зацикленість на власних помилках — Ред.], боротися із чорно-білим мисленням, навчитися прощати не лише інших, а й себе та взяти за правило наприкінці дня записувати хоча б три свої досягнення».
Підсумовуючи захід, Наталія Полова висловила впевненість, що «такі зустрічі потрібні».
Вона подякувала Ользі Дениско за проведений тренінг і запропонувала й надалі працювати в цьому актуальному для освітнього середовища напрямі. На важливості заходу наголосила і практичний психолог школи № 1 Тетяна Мельничук. За її словами, фахівці з психології та соціальні педагоги освітніх закладів періодично зустрічаються і діляться своїми напрацюваннями, обмінюються досвідом роботи з різних тем, що допомагає «краще зрозуміти себе та інших, мати можливість допомогти людям знайти гармонію в житті».
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