Навчальний тренінг «Робота з почуттям провини: шлях до внутрішньої свободи» в Горішніх Плавнях

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Для працівників психологічної служби освітніх закладів Горішніх Плавнів провели навчальний тренінг «Робота з почуттям провини: шлях до внутрішньої свободи». Учасники заходу разом розбиралися в причинах цього почуття і знаходили шляхи до звільнення

Навчальний тренінг «Робота з почуттям провини: шлях до внутрішньої свободи» відбувся 16 січня в одному із закладів дошкільної освіти (ЗДО) міста. Заняття провела практичний психолог Ольга Дениско. Учасниками тренінгу були практичні психологи і соціальні педагоги ЗДО та загальноосвітніх шкіл громади. Захід відвідала консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Горішніх Плавнів Наталія Полова.

«Почуття провини — складна емоція, яка може виникати з безліч причин. Розуміння їх допомагає краще усвідомити природу провини, знайти способи, як позбутися почуття провини», — зазначила Ольга Дениско.

Вона запропонувала назвати причини, з яких виникає це почуття, та розібратися з цим на прикладах із життя.

«Ми можемо почуватися винними за скоєні помилки, сказані слова, за дії чи, навпаки, бездіяльність. З одного боку, почуття провини є важливим сигналом, який допомагає нам усвідомити, що наші вчинки, можливо, завдали шкоди іншим людям, — наголосила тренерка. — У цьому сенсі воно відіграє конструктивну роль: дозволяє виправляти помилки, вчитися, ставати краще і рухатися далі — це важлива частина життя та зростання».

Затим Ольга Дениско запропонувала обговорити відчуття сорому і провини.

«Чи на одному вони рівні? Сором — це коли ми боїмося бути собою. Це значно глибша і болісніша емоція, ніж провина, яка пов’язана із вчинками, бо сором зачіпає наше «я», — зауважила тренерка. — Сором може з’явитися в різних ситуаціях: якщо ми не відповідаємо очікуванням, якщо ми робимо щось, що суперечить нормам суспільства або нашому внутрішньому ідеалу».

За словами психолога, з раннього віку суспільство та оточення «формують у нас уявлення про те, якими ми маємо бути».

«Ми стикаємося з вимогами та очікуваннями з боку батьків, вчителів, друзів, і коли ми не відповідаємо їм, відчуваємо сором. Однак важливо пам’ятати, що кожна людина є унікальною, і «норми», нав’язані суспільством, часто не мають нічого спільного з нашою істинною сутністю. Почуття сорому виникає, коли ми боїмося показати себе справжніми, але саме це прийняття себе може стати першим кроком до звільнення», — упевнена Ольга Дениско.

Учасники тренінгу згадували події, від яких зазнавали почуття провини, визначали «колір» цієї емоції, описували та знаходили її образ. Також виконували запропоновані відповідні вправи, які слід практикувати у випадку, якщо вас звинувачують.

«Коли ми розуміємо, звідки походить поняття провини, це допомагає нам зробити перший крок до його усвідомлення і, відповідно, до його подолання. Важливо пам’ятати, що провина — це не тільки негативне почуття, вона також може бути сигналом, що варто щось змінити у своєму житті або поведінці», — підкреслила тренерка.

«Треба змінити те, що можна змінити. А ще — прийняти біль від того, що не можна змінити, і жити згідно зі своїми цінностями», — наголосила Ольга Дениско.

Вона порекомендувала «замість почуття провини шукати приховані за ним емоції, знайти справжнє джерело бід і висловлювати злість на них, знайти можливість навчитися на чужому досвіді та уникати того ж».

«Також важливо пам’ятати про можливість бути вдячними за те, що з вами цього не сталося, і проявляти любов до людей, підтримувати оточуючих», — вказала тренерка.

Вона порадила порівнювати свої сили, щоб «захиститися від перфекціонізму [прагнення бути бездоганним, ідеальним у всьому, яке, зокрема, зумовлює зацикленість на власних помилках — Ред.], боротися із чорно-білим мисленням, навчитися прощати не лише інших, а й себе та взяти за правило наприкінці дня записувати хоча б три свої досягнення».

Підсумовуючи захід, Наталія Полова висловила впевненість, що «такі зустрічі потрібні».

«Ми всі, кожна з нас живе з почуттям тієї чи іншої провини. Маємо розуміти, що з цим робити, як із цим жити, як відновити свій ресурс та бути корисним іншим. Адже до нас будуть звертатися люди, і ми маємо знати, що з цим робити. Разом ми зможемо розібратися в причинах цього почуття і знайти шляхи до звільнення», — наголосила Наталія Полова.

Вона подякувала Ользі Дениско за проведений тренінг і запропонувала й надалі працювати в цьому актуальному для освітнього середовища напрямі. На важливості заходу наголосила і практичний психолог школи № 1 Тетяна Мельничук. За її словами, фахівці з психології та соціальні педагоги освітніх закладів періодично зустрічаються і діляться своїми напрацюваннями, обмінюються досвідом роботи з різних тем, що допомагає «краще зрозуміти себе та інших, мати можливість допомогти людям знайти гармонію в житті».

«Сьогоднішня тема доволі непроста, але володіти необхідною інформацією дуже важливо. Бо життя триває. Кожна людина по-своєму відчуває всі його моменти й нюанси, особливо під час війни. Це потрібно розуміти. Та коли є допомога колег, фахівців, це допомагає людям бути впевненими в собі, жити повноцінним життям», — підсумувала Тетяна Мельничук.