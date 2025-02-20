Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 21 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00 просп. Лесі Українки, 18, 18В

вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

пров. Рівненський, 8-А

вул. Максима Березовського, 20-43

пров. Крюківський, 5-12

пров. Миколи Савченка, 6

пров. Насосний, 9-22

вул. Дмитра Демидюка, 7-42

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Євгена Коновальця, 52-70

пров. Прорізний, 17-37

вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Олександра Герцена, 3-9Б З 8.00 до 17.00 вул. Козацька, 71-108Б

вул. Солов’їна, 10

вул. Небесної Сотні, 4В-11

вул. Університетська, 39, 41/3

вул. Миколаївська, 1А-12

вул. Покровська, 9/14

вул. Тараса Шевченка, 15-19/3

вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20

вул. Басейна, 23, 33-42

пров. Військовий, 1/2-18

пров. В’ячеслава Чорновола, 7, 10, 15, 46/1-83

вул. Новоіванівська, 2/25-28

вул. Батуринська, 20/20-29

вул. Олеся Гончара, 62А-81

вул. Редутна, 94

вул. Кавалерійська, 1/56-89

пров. Транспортний, 1-28

пров. Шкільний, 18/5

пров. Вагонобудівний, 2/34-32

вул. Григорія Чуркіна, 4-38

пров. Грузинський, 11-27

вул. Івана Миколайчука, 3-23/10

пров. Космічний, 15-19

вул. Космонавтів, 19/14-48/28

вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56

пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93

вул. Ліщинова, 1А-46

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39

пров. Івана Паторжинського, 1-12

вул. Різдвяна, 18Б

вул. Софіївська, 41/26-55/35

вул. Чорноморська, 1/9-24/35

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Небесної Сотні, 2 З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

с. Потоки

с. Соснівка

м. Кременчук, вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1-7

туп. Урожайний, 2

пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29, 33

вул. Перекопська, 40

просп. Полтавський, 277/2-281

вул. Горліс-Горського, 3-10

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