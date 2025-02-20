Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:21
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 21 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- просп. Лесі Українки, 18, 18В
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
- пров. Рівненський, 8-А
- вул. Максима Березовського, 20-43
- пров. Крюківський, 5-12
- пров. Миколи Савченка, 6
- пров. Насосний, 9-22
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- пров. Прорізний, 17-37
- вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
З 8.00 до 17.00
- вул. Козацька, 71-108Б
- вул. Солов’їна, 10
- вул. Небесної Сотні, 4В-11
- вул. Університетська, 39, 41/3
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Покровська, 9/14
- вул. Тараса Шевченка, 15-19/3
- вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20
- вул. Басейна, 23, 33-42
- пров. Військовий, 1/2-18
- пров. В’ячеслава Чорновола, 7, 10, 15, 46/1-83
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Батуринська, 20/20-29
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- вул. Редутна, 94
- вул. Кавалерійська, 1/56-89
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38
- пров. Грузинський, 11-27
- вул. Івана Миколайчука, 3-23/10
- пров. Космічний, 15-19
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93
- вул. Ліщинова, 1А-46
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
- пров. Івана Паторжинського, 1-12
- вул. Різдвяна, 18Б
- вул. Софіївська, 41/26-55/35
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Небесної Сотні, 2
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Потоки
- с. Соснівка
- м. Кременчук, вул. Київська, 64-121
- вул. Ярова, 1-7
- туп. Урожайний, 2
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Перекопська, 40
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліс-Горського, 3-10
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