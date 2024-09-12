У Кременчуці планують прибрати пам’ятник матросам Дніпровської флотилії — проєкт рішення міськради

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 0

У Кременчуці влада планує прибрати пам’ятник матросам Дніпровської флотилії, що розташований на вулиці Івана Приходька, біля Крюківського мосту. Це робитимуть в рамках деколонізації. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті 12 вересня.

У пояснювальній записці вказано, що факт присутності пам’ятника у публічному просторі викликає соціальну напругу у Кременчуці. Споруда пов’язана з державою-агресором, тому її планують демонтувати.

Проєкт мають розглянути депутати міськради.

Нагадаємо, у серпні на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади обговорювали долю пам’ятника матросам Дніпровської флотилії.