У Кременчуці водій збив дорожній знак та ліхтар, зняв з автівки номери та втік

У Кременчуці на вулиці Сержанта Мельничука водій автомобіля Daewoo на високій швидкості збив дорожній знак та ліхтар, а після цього зняв з автівки номерні знаки та втік з місця події. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Як повідомили правоохоронці, згодом вдалося встановити особу порушника — ним виявився 29-річний містянин.
Чоловіка притягнути до відповідальності за:
Нагадаємо, днями у Кременчуці патрульні затримали двох нетверезих водіїв без права керування.
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