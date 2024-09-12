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У Кременчуці водій збив дорожній знак та ліхтар, зняв з автівки номери та втік

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 0

 

Патрульні порушника розшукали та притягнули до відповідальності

У Кременчуці на вулиці Сержанта Мельничука водій автомобіля Daewoo на високій швидкості збив дорожній знак та ліхтар, а після цього зняв з автівки номерні знаки та втік з місця події. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

 

Як повідомили правоохоронці, згодом вдалося встановити особу порушника — ним виявився 29-річний містянин.

Чоловіка притягнути до відповідальності за:

  • ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, днями у Кременчуці патрульні затримали двох нетверезих водіїв без права керування.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульна поліція водій номерний знак
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