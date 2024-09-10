У Кременчуці патрульні затримали двох нетверезих водіїв без права керування

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 149

9 вересня ввечері у Кременчуці патрульні зупинили двох водіїв, які раніше були позбавлені права керування транспортними засобами через нетверезе водіння. Під час спілкування з керманичами інспектори виявили у них ознаки сп'яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

На водіїв було складено адміністративні матеріали за ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Обох водіїв відсторонили від керування транспортними засобами.

Нагадаємо, у серпні патрульні зупинили ВАЗ на підроблених номерах та з нетверезим водієм.