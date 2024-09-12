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Спорт

У Полтаві відзначили призерів і учасників Паралімпіади-2024

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 120

18 найкращих спортсменів області повернулися з Паралімпіади із шістьма золотими, чотирма срібними та п'ятьма бронзовими медалями

Сьогодні, 12 вересня, у Полтавській облдержадміністрації урочисто привітали спортсменів, які представляли Полтавщину на Паралімпійських іграх-2024. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, 18 найкращих спортсменів області — плавці, атлети, голболісти, каноїсти, волейболісти та тенісисти — повернулися з Паралімпіади із шістьма золотими, чотирма срібними та п'ятьма бронзовими медалями.

Чемпіонам Паралімпіади вручили грошові сертифікати на 500 тисяч гривень, срібним призерам — по 300 тисяч гривень, а бронзовим медалістам — по 200 тисяч гривень. Тренери спортсменів отримали по 200 тисяч гривень, а всіх учасників ігор та їхніх наставників відзначили сертифікатами на 80 тисяч гривень.

Крім того, з нагоди Дня фізичної культури і спорту були вручені обласні та відомчі нагороди керівникам спортивних закладів та організацій, тренерам-викладачам та ветеранам спорту. Дев'ятьом спортсменам надали почесні звання майстра спорту України та майстра спорту України міжнародного класу.

Нагадаємо, що раніше у Полтаві відзначили призерів і учасників Олімпійських ігор-2024. Призери отримали сертифікати на півтора мільйона гривень, а їхні тренери — на 250 тисяч гривень. Інші учасники та їхні тренери отримали сертифікати на 100 тисяч гривень.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: паралімпіада
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