У Полтаві відзначили призерів і учасників Паралімпіади-2024

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Сьогодні, 12 вересня, у Полтавській облдержадміністрації урочисто привітали спортсменів, які представляли Полтавщину на Паралімпійських іграх-2024. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, 18 найкращих спортсменів області — плавці, атлети, голболісти, каноїсти, волейболісти та тенісисти — повернулися з Паралімпіади із шістьма золотими, чотирма срібними та п'ятьма бронзовими медалями.

Чемпіонам Паралімпіади вручили грошові сертифікати на 500 тисяч гривень, срібним призерам — по 300 тисяч гривень, а бронзовим медалістам — по 200 тисяч гривень. Тренери спортсменів отримали по 200 тисяч гривень, а всіх учасників ігор та їхніх наставників відзначили сертифікатами на 80 тисяч гривень.

Крім того, з нагоди Дня фізичної культури і спорту були вручені обласні та відомчі нагороди керівникам спортивних закладів та організацій, тренерам-викладачам та ветеранам спорту. Дев'ятьом спортсменам надали почесні звання майстра спорту України та майстра спорту України міжнародного класу.