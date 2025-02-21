Лагідна українізація: чарівні українські слова про зиму

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У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Взаємно чи навзаєм: як правильно говорити українською

Для позначення взаємності в українській мові часто використовують два слова — «взаємно» і «навзаєм».

У словниках української мови зазначено, що літературно правильним варіантом є саме «навзаєм». Наголос при цьому слід ставити на другому складі.

Слово «взаємно», хоч і дещо схоже на російську кальку, насправді також є у словниках.

Взаємно — це прислівник, який означає, що якась дія, стан або відношення відбувається в обох напрямках, тобто є спільним для двох або більше суб'єктів. Це слово підкреслює взаємність стану або відношення між кимось, чимось, обопільно.

Наприклад: Література й народна поезія — рідні сестри, що взаємно збагачуються, що живуть і житимуть у добрій творчій злагоді (Максим Рильський).

Слово «навзаєм», кажуть мовознавці, має давньогрецьке походження та у дослівному перекладі означає «між собою».

Хоча слова «взаємно» і «навзаєм» часто використовуються як синоніми, є деякі нюанси:

взаємно підкреслює взаємність стану або відношення;

навзаєм частіше використовується в контексті обміну, дарування, тобто коли щось передається від одного до іншого і навпаки.

«Навзаєм» використовують у найрізноманітніших сферах життя — як в офіційному, так і в побутовому спілкуванні. Його вважають універсальною відповіддю на комплімент, привітання, побажання. «Навзаєм» підкреслює взаємну повагу та розуміння.

5 чарівних українських слів про зиму

У сучасній українській мові є чимало красивих слів. Може наша мова похизуватися й давніми незвичними словами. Ці слова відображають унікальність української мови. Однак їх несправедливо забули, зважаючи на різні обставини та нищівну політику радянської влади свого часу.