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«Притіснили на 2 метри». У Кременчуці скаржаться на обмеження біля оселі через розвиток бізнесу

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 457

Нині жінка має позови до суду

Жителька Кременчука виступає проти розвитку підприємства, що розташоване поряд з її земельною ділянкою (вулиця Козацька, 61/31). За словами скаржниці, з одного боку забудовник намагається зазіхати на її територію, нині у неї тривають судові процеси. Про це вона повідомила під час особистого прийому міського голови 20 лютого. 

— Вони таку забудову хотіли ще в 2021 році її побудувати, але їм заборонили робити ту стройку. Почалась війна, у 2022 році почали будівництво — забудова дуже велика, притіснили на 2 метри 50 сантиметрів. Ми зараз судимся, — каже кременчуківка. 

З іншого боку місцевий бізнес завдає незручностей жінці, вона також скаржиться на автостоянку, що розташована поруч.

Віталій Малецький спочатку запропонував один з варіантів розв’язання питання — продати земельну ділянку, на що місцева жителька відповіла, що «треба балакати». Наприкінці прийому він заявив про те, що необхідно домовлятись і взяв «під шефство» жінку. 

Нагадаємо, під час прийому громадян 20 лютого місцева жителька поскаржилась міському голові Кременчука Віталію Малецькому на стан прибудинкової дороги та під’їзду № 2 на вулиці Сумській, 48.

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Автор: Телеграф Джерело фото: google.maps
Теги: прийом громадян забудова
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