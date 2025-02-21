«Притіснили на 2 метри». У Кременчуці скаржаться на обмеження біля оселі через розвиток бізнесу

Жителька Кременчука виступає проти розвитку підприємства, що розташоване поряд з її земельною ділянкою (вулиця Козацька, 61/31). За словами скаржниці, з одного боку забудовник намагається зазіхати на її територію, нині у неї тривають судові процеси. Про це вона повідомила під час особистого прийому міського голови 20 лютого.
З іншого боку місцевий бізнес завдає незручностей жінці, вона також скаржиться на автостоянку, що розташована поруч.
Віталій Малецький спочатку запропонував один з варіантів розв’язання питання — продати земельну ділянку, на що місцева жителька відповіла, що «треба балакати». Наприкінці прийому він заявив про те, що необхідно домовлятись і взяв «під шефство» жінку.
Нагадаємо, під час прийому громадян 20 лютого місцева жителька поскаржилась міському голові Кременчука Віталію Малецькому на стан прибудинкової дороги та під’їзду № 2 на вулиці Сумській, 48.
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