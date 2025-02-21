Вночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Полтавщині є руйнування

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 211

Також постраждали Одещина, Київщина та Харківщина

У ніч на 21 лютого російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками, а також завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині. Протиповітряна оборона відбивала атаку за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Внаслідок російських ударів постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Результати нічної атаки

Знищили 87 російських дронів у 12 областях: Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській.

Ще 70 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей (втратили локацію без негативних наслідків).

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого в одному з сіл Кременчуцького району впав російський безпілотник.



