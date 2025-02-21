В Україні запроваджені обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості

У зв’язку з пошкодженням енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак 21 лютого в Україні будуть запроваджені обмеження потужності для підприємств промисловості та бізнесу. про це повідомила пресслужба «Укренерго».
Час застосування обмежень: 6.00 — 20.00.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
Обсяг і тривалість обмежень можуть змінюватися.
Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, але необхідність економного використання електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби.
Нагадаємо, що за даними Повітряних сил України, у ніч на 20 лютого російські війська випустили по Україні 14 ракет та 161 ударний БПЛА. Підтверджене збиття 80 дронів, зокрема й на Полтавщині. Найбільших руйнувань зазнали об’єкти на Харківщині, Сумщині, Одещині, Київщині та Херсонщині.
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