В Україні запроваджені обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 98

У зв’язку з пошкодженням енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак 21 лютого в Україні будуть запроваджені обмеження потужності для підприємств промисловості та бізнесу. про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Час застосування обмежень: 6.00 — 20.00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Обсяг і тривалість обмежень можуть змінюватися.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, але необхідність економного використання електроенергії зберігатиметься протягом усієї доби.

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил України, у ніч на 20 лютого російські війська випустили по Україні 14 ракет та 161 ударний БПЛА. Підтверджене збиття 80 дронів, зокрема й на Полтавщині. Найбільших руйнувань зазнали об’єкти на Харківщині, Сумщині, Одещині, Київщині та Херсонщині.