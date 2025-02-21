Стало відомо, скільки грошей в середньому українці знімають в банкоматах

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

У 2024 році середня сума операції зі зняття готівки в банкоматах зросла на 19% і становить 5034 гривні. Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ.

Що показують дані НБУ

У власних банкоматах банку-емітента картки користувачі знімають у середньому 5358 грн. У банкоматах інших банків — 3879 грн.

За кордоном одна операція зі зняття готівки в середньому становить 8791 грн, що майже вдвічі більше, ніж в Україні.

Що змінилося в банківському секторі

Кількість активних платіжних карток у IV кварталі 2024 року зросла до 58,7 тисячі. Найбільше зростання зафіксовано у Приватбанку та приватних банках.

Кількість банкоматів за рік дещо скоротилася — з 29,1 до 29 тисяч.

Водночас мережа платіжних терміналів продовжує зростати: у 2024 році їх стало на 53,6 тис. більше, досягнувши 523 тисяч.

Кількість безготівкових платежів картками в магазинах за рік збільшилася на 18%. В Україні зберігається тенденція зростання таких розрахунків, тоді як за кордоном їх темпи сповільнюються.

Нагадаємо, нещодавно голова НБУ заявив, що ліміт на карткові перекази в 150 тисяч гривень можуть скасувати через 1-2 місяці, якщо банки ефективно перевірятимуть клієнтів.