У Кременчуці на залізниці травмувалася людина

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20 лютого близько 12/50 у Кременчуці на залізничному перегоні Крюків-на-Дніпрі стався нещасний випадок. Внаслідок інциденту травмувалася одна людина.

Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків події не залучалися. Інші обставини встановлюються.

Нагадаємо, що минулого місяця у Кременчуці 80-річна жінка потрапила під електротяг.