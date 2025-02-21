У Кременчуці на залізниці травмувалася людина

20 лютого близько 12/50 у Кременчуці на залізничному перегоні Крюків-на-Дніпрі стався нещасний випадок. Внаслідок інциденту травмувалася одна людина.
Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків події не залучалися. Інші обставини встановлюються.
Нагадаємо, що минулого місяця у Кременчуці 80-річна жінка потрапила під електротяг.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.