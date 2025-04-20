Квітка, гра та Вроцлавіта: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Юлія Костенко «Гра»
Детективна агенція «Вацлав та сини» за час роботи бралася за різні випадки. Але ця справа одразу викликала у слідчих погане передчуття.
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Анна Дьоміна «Вроцлавіта»
Життя Віти сповнене пригод: переїзд в іншу країну, дедлайни на роботі, а ще вона самотня мама чоти річного Ромчика. На щастя їй допомагає дідусь, от тільки він не добачає й одного дня приводить із садочку чужу дитину. Цей випадок знайомить Віту з Каролем, із яким у неї, виявляється, так багато спільного: діти в одному садочку, айтішний проєкт. До того ж новий знайомий харизматичний, мов Відьмак, і чомусь серце у його присутності б’ється частіше.
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Ірина Власенко «Квітка»
Вона народилася в США і була б справжньою американкою, якби не одне «але» — її батьки-музиканти були емігрантами з України і двох своїх доньок виховали у любові саме до України. В родині завжди звучали українські пісні. Голос відомої співачки Кейсі Цісик був голосом всесвітньо відомих компаній, корпорації «Ford» дарувала їй останні моделі автомобілів, вона співала на бек-вокалі у Майкла Джексона та інших відомих співаків, її спів хоч раз та почули 20 мільярдів людей, що майже втричі більше за населення планети. Але в неї була мрія — щоб українські пісні звучали по всьому світі.
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