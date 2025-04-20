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Квітка, гра та Вроцлавіта: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 82

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Юлія Костенко «Гра»

Детективна агенція «Вацлав та сини» за час роботи бралася за різні випадки. Але ця справа одразу викликала у слідчих погане передчуття.
Приятель попросив Вацлава Ромського допомогти його підлеглій Варварі. Її ДНК знайшли на місці вбивства молодої жінки, тож Варвара стала підозрюваною. Але вона нікого не вбивала! Під час розслідування детективи дізнаються про ще кількох жертв. І біля кожної вбивця залишав свій знак, наче заклик до гри. Схоже, що зупинятися він не збирається.
Колись саме з Варі почалася його моторошна розвага. І вона має зіграти головну роль у його фінальній виставі…

Анна Дьоміна «Вроцлавіта»

Життя Віти сповнене пригод: переїзд в іншу країну, дедлайни на роботі, а ще вона самотня мама чоти річного Ромчика. На щастя їй допомагає дідусь, от тільки він не добачає й одного дня приводить із садочку чужу дитину. Цей випадок знайомить Віту з Каролем, із яким у неї, виявляється, так багато спільного: діти в одному садочку, айтішний проєкт. До того ж новий знайомий харизматичний, мов Відьмак, і чомусь серце у його присутності б’ється частіше.
Це тепла історія, сповнена гумору, емоцій, айтішних та мамських жартів. Це роман про здорові стосунки, відповідальність та пошук коріння, про життя, в якому не завжди бувають біла сукня й обручка, але завжди є місце для щастя.

  

 

 

Ірина Власенко «Квітка»

Вона народилася в США і була б справжньою американкою, якби не одне «але» — її батьки-музиканти були емігрантами з України і двох своїх доньок виховали у любові саме до України. В родині завжди звучали українські пісні. Голос відомої співачки Кейсі Цісик був голосом всесвітньо відомих компаній, корпорації «Ford» дарувала їй останні моделі автомобілів, вона співала на бек-вокалі у Майкла Джексона та інших відомих співаків, її спів хоч раз та почули 20 мільярдів людей, що майже втричі більше за населення планети. Але в неї була мрія — щоб українські пісні звучали по всьому світі.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: freepik.com
Теги: книги бібліотека
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