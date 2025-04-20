Квітка, гра та Вроцлавіта: що кременчужанам почитати на вихідних

Детективна агенція «Вацлав та сини» за час роботи бралася за різні випадки. Але ця справа одразу викликала у слідчих погане передчуття. Приятель попросив Вацлава Ромського допомогти його підлеглій Варварі. Її ДНК знайшли на місці вбивства молодої жінки, тож Варвара стала підозрюваною. Але вона нікого не вбивала! Під час розслідування детективи дізнаються про ще кількох жертв. І біля кожної вбивця залишав свій знак, наче заклик до гри. Схоже, що зупинятися він не збирається. Колись саме з Варі почалася його моторошна розвага. І вона має зіграти головну роль у його фінальній виставі…

Анна Дьоміна «Вроцлавіта» Життя Віти сповнене пригод: переїзд в іншу країну, дедлайни на роботі, а ще вона самотня мама чоти річного Ромчика. На щастя їй допомагає дідусь, от тільки він не добачає й одного дня приводить із садочку чужу дитину. Цей випадок знайомить Віту з Каролем, із яким у неї, виявляється, так багато спільного: діти в одному садочку, айтішний проєкт. До того ж новий знайомий харизматичний, мов Відьмак, і чомусь серце у його присутності б’ється частіше.

Це тепла історія, сповнена гумору, емоцій, айтішних та мамських жартів. Це роман про здорові стосунки, відповідальність та пошук коріння, про життя, в якому не завжди бувають біла сукня й обручка, але завжди є місце для щастя.