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У Кременчуці освячують великодні кошики: фоторепортаж

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 224

 

Освячення почалося після нічної служби, о 04.00, і триватиме до 12.00

Сьогодні, 20 квітня, усі віряни відзначають Великдень — Світле Христове Воскресіння символізує перемогу життя над смертю, добра над злом, любові над ненавистю. 

Із самого ранку, після нічного богослужіння, у Кременчуці та по всій Україні почали освячувати великодні кошики. Кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» побував на освяченні у Свято-Миколаївському соборі та ділиться світлинами з місця.


Фото: Віктор Крук

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» щиро вітає усіх, хто святкує, зі Світлим Великоднем! Нехай це свято принесе у ваш дім світло, спокій і любов. Хай паска буде духмяною, писанка яскравою, а серце — відкритим для добра. Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних, дарує здоров’я, силу й віру, яка піднімає навіть у найтемніші часи.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Віктор Крук
Теги: Великдень освячення пасок Свято-Миколаївський собор Володимир Макогон
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