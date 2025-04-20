У Кременчуці освячують великодні кошики: фоторепортаж

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Освячення почалося після нічної служби, о 04.00, і триватиме до 12.00

Сьогодні, 20 квітня, усі віряни відзначають Великдень — Світле Христове Воскресіння символізує перемогу життя над смертю, добра над злом, любові над ненавистю.

Із самого ранку, після нічного богослужіння, у Кременчуці та по всій Україні почали освячувати великодні кошики. Кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» побував на освяченні у Свято-Миколаївському соборі та ділиться світлинами з місця.





















Фото: Віктор Крук